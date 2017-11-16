Зеркальную новогоднюю елку-куб за 12 млн руб. установят у входа в парк Горького
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU —
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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU —
По условиям открытого конкурса, объявленного дирекцией парка, размер конструкции составит 10×10х10 метров. Ель планируется установить в период с 4 по 15 декабря, демонтировать — не позднее 18 января 2018 года.
Центральная часть куба с контуром ели будет выполнена из лайтбоксов, подсвеченных светодиодной лентой. В конструкции предполагается использовать композитный материал Mirror Silver — зеркальное серебро.