Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Иностранный дипломат разбился в США из-за игры "на доверие"
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
Спасшую ребенка учительницу попросили наградить посмертно
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:47 (мск), источник: Интерфакс

Зеркальную новогоднюю елку-куб за 12 млн руб. установят у входа в парк Горького

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Арт-объект «Зеркальная елка-куб» стоимостью более 12 млн рублей появится в декабре у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, сообщает официальный портал госзакупок.

По условиям открытого конкурса, объявленного дирекцией парка, размер конструкции составит 10×10х10 метров. Ель планируется установить в период с 4 по 15 декабря, демонтировать — не позднее 18 января 2018 года.

Центральная часть куба с контуром ели будет выполнена из лайтбоксов, подсвеченных светодиодной лентой. В конструкции предполагается использовать композитный материал Mirror Silver — зеркальное серебро.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Минсельхоз подготовил поправки к нормам учета животных
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Автослесарь два года врал клиентке, что чинит ее автомобиль Все это время механик уверял владелицу автомобиля, что ремонт затянулся и необходимо продлить срок его завершения
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь