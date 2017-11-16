МВД РТ: Каждое четвертое преступление в Татарстане раскрывают участковые

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). Около 25 процентов всех раскрываемых преступлений в Татарстане раскрывают участковые, об этом на брифинге в МВД по РТ заявил начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МВД по РТ, полковник полиции Зуфар Гарафиев.

По его словам, в 2017 году в Татарстане участковые раскрыли свыше 5,2 тысячи преступлений.

«В их числе 22 убийства, 58 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 820 краж, 62 грабежа, 14 разбойных нападений. Было зафиксировано 109 случаев незаконного оборота наркотиков и 38 случаев незаконного оборота оружия», — сообщил Зуфар Гарафиев.