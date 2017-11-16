Улица Профессора Баранова станет пешеходной

Комитет архитектуры и строительства администрации Калининграда при участии независимых архитекторов инициировал работу по подготовке архитектурно-градостроительной концепции «Развитие пешеходной зоны ул. Баранова в г. Калининграде». Задачей концепции было создание непрерывной пешеходно-велосипедной связи между административно-деловым центром города, площадью Победы и важной рекреационной достопримечательностью центра города — набережной Верхнего озера.

Больше места для пешеходов.

Часть улицы Баранова сопряжена с территорией объекта культурного наследия федерального значения — это «Крепость Врангеля». И с объектами культурного наследия регионального значения — зданием «Дома техники» (архитектор Х. Хопп) и выставочным залом «Кунстхалле» (архитектор Ф. Ларс).

Сейчас часть улицы Баранова перегружена припаркованным автотранспортом и объектами торговли. Сложившаяся ситуация привела к тому, что при ширине улицы в границах красных линий от 18,5 до 25 м под пешеходное движение отведено всего 1,5−4 м. А в некоторых местах пешеходы вынуждены идти по проезжей части.

У Башни Врангеля появится рекреационная зона.

Учитывая все условия, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» ООО «КБ Стрелка» разработали концепцию благоустройства территории в границах улицы Баранова и Озерного проезда. Проект вошел во вторую стадию реализации — с 2018 до 2022 года.

Главная идея проекта — реорганизация транспортной схемы с ограничением автомобильного движения и расширением пешеходной зоны.

Также предлагается:

— снос незаконно установленных торговых объектов;.

— реорганизация парковки вдоль здания Центрального рынка;.

— организация пешеходной площади, установка малых архитектурных форм и дополнительного освещения;.

— организация рекреационных зон с возможностью установки летних террас;.

— расширение тротуаров за счет оптимизации ширины проезжей части;.

— замена покрытия с использованием исторической брусчатки;.

— установка дополнительных опор освещения;.

— организация рекреационной зоны у «Башни Врангеля»;.

— разработка индивидуальных скамеек и их установка в пешеходной зоне;.

— дополнительное озеленение вдоль здания Центрального рынка.

Как прокомментировал глава Калининграда Александр Ярошук: «Сейчас по улице Баранова нельзя ни пройти, ни проехать. В ближайшие годы необходимо привести.