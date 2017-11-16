В Самаре промыли 211 километров канализационных труб, чтобы снизить засоры
После прочистки канализации стокам стало проще уходить из города.
После прочистки канализации стокам стало проще уходить из города.
Благодаря профилактической промывке канализационных труб количество засоров снизилось больше чем в два раза, сообщает
Система самарского водоотведения — уличной хозфекальной канализации — состоит из 1 260 километров труб большого и малого диаметра и более 40 000 колодцев. Сегодня в городе еще действуют участки, которые были построены более 100 лет назад. Основная часть системы водоотведения Самары построена в 70-х — начале 80-х годов прошлого века. С тех пор, несмотря на серьезные изменения городской жизни и истечения срока эксплуатации, серьезного внимания именно этому хозяйству не уделялось. Количество засоров по состоянию на начало 2013 года превышало 14 тысяч в год. А это — излив стоков на поверхность, неприятный запах и другие проблемы.
Чтобы предотвратить засоры городской канализации «Самарские коммунальные системы» стали проводить профилактические промывки труб. Благодаря этому количество засоров 2017 году снизилось больше чем в два раза по сравнению с 2013 годом.
За 10 месяцев 2017 года цех эксплуатации канализации СКС промыл 211 километров канализационных сетей (в 2010 году было промыто 100 км). Такое увеличение стало возможно благодаря использованию каналопромывочной машины МОРО, которая одновременно может подавать воду под давлением и откачивать уже использованную воду и стоки, в том числе и в зимнее время. Кроме того, специалисты СКС с января по октябрь отремонтировали 586 канализационных колодцев и заменили 307 чугунных люков.