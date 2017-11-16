В Самаре промыли 211 километров канализационных труб, чтобы снизить засоры

Благодаря профилактической промывке канализационных труб количество засоров снизилось больше чем в два раза, сообщает пресс-центр ООО «Самарские коммунальные системы».

Система самарского водоотведения — уличной хозфекальной канализации — состоит из 1 260 километров труб большого и малого диаметра и более 40 000 колодцев. Сегодня в городе еще действуют участки, которые были построены более 100 лет назад. Основная часть системы водоотведения Самары построена в 70-х — начале 80-х годов прошлого века. С тех пор, несмотря на серьезные изменения городской жизни и истечения срока эксплуатации, серьезного внимания именно этому хозяйству не уделялось. Количество засоров по состоянию на начало 2013 года превышало 14 тысяч в год. А это — излив стоков на поверхность, неприятный запах и другие проблемы.

Чтобы предотвратить засоры городской канализации «Самарские коммунальные системы» стали проводить профилактические промывки труб. Благодаря этому количество засоров 2017 году снизилось больше чем в два раза по сравнению с 2013 годом.