Мокрый снег и до 3 градусов мороза ожидается в Беларуси в выходные

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«Первая половина ноября в Беларуси выдалась теплой, температурный фон примерно на 2 градуса превысил средние многолетние значения. В ближайшие двое суток в Беларуси сохранится теплая погода, осадков будет немного. Но уже в воскресенье погода начнет перестраиваться на зимний лад и на следующей неделе приобретет зимний характер: ожидается небольшой мороз, осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, образуется снежный покров», — сказали в Гидромете.

В пятницу, 17 ноября, погодные условия на территории Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями, преимущественно без осадков погода, лишь днем по северо-западу пройдут кратковременные осадки, в основном дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах Беларуси ожидается туман, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4, во второй половине дня будет 1−7 градусов тепла.

В субботу, 18 ноября, погодные условия обусловит область пониженного атмосферного давления, днем по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Ночью в отдельных районах, а днем по юго-востоку пройдут кратковременные осадки: мокрый снег, дождь. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3, днем — от нуля до плюс 5.

В воскресенье, 19 ноября, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы. На большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах возможен слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 2, днем — от нуля до плюс 5.