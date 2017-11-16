В Витебске переименовали 15 улиц и переулков

Всего переименовано 15 улиц и переулков. Основанием для этого стал утвержденный Президентом Беларуси в конце прошлого года генеральный план развития Витебска.

Так, улица Центральная теперь носит имя Александра Овечкина, Молодежная — Петра Никифорова, Школьная — Даниила Райцева, Дачная — Леонида Филипенко. Переулок Школьный переименован в переулок Николая Самаркина, улица Станционная — в Нагорную, улица Репина — в Федора Шмакова и, соответственно, переулок Репина — в переулок Федора Шмакова.

Еще семь улиц и переулков получили новые названия на территории бывшего горпоселка Руба: вместо Луговой улицы теперь появилась Вербная, Минскую заменила Доломитовая, Полевую — Песчаная (соответственно поменял название переулок), улица Труда стала Тихой, Заречная — Криничной, а Двинская — Лазурной.