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13:52 (мск), источник: БЕЛТА

В Витебске переименовали 15 улиц и переулков

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ряд улиц Витебска, а также бывшего горпоселка Руба, включенного в черту областного центра, переименовали. Соответствующее решение Витебского горисполкома № 250 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего переименовано 15 улиц и переулков. Основанием для этого стал утвержденный Президентом Беларуси в конце прошлого года генеральный план развития Витебска.

Так, улица Центральная теперь носит имя Александра Овечкина, Молодежная — Петра Никифорова, Школьная — Даниила Райцева, Дачная — Леонида Филипенко. Переулок Школьный переименован в переулок Николая Самаркина, улица Станционная — в Нагорную, улица Репина — в Федора Шмакова и, соответственно, переулок Репина — в переулок Федора Шмакова.

Еще семь улиц и переулков получили новые названия на территории бывшего горпоселка Руба: вместо Луговой улицы теперь появилась Вербная, Минскую заменила Доломитовая, Полевую — Песчаная (соответственно поменял название переулок), улица Труда стала Тихой, Заречная — Криничной, а Двинская — Лазурной.

Решение вступило в законную силу.

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