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14:11 (мск), источник: Baikal-info.ru

Сквер имени Александра Вампилова открылся в Иркутске

Как 16 ноября 2016 года сообщила пресс-служба администрации города, сквер был благоустроен по проекту «Формирование комфортной городской среды».

Источник: admirk.ru

Были проведены масштабные работы, установлены малые архитектурные формы, смонтированы беседки и высажены ели, проведено озеленение. В сквере проведено асфальтирование, уложен резинопол, установлены детская и спортивная площадки, 24 скамейки, 15 урн, велопарковка и освещение.

Кроме того, на стену тепловой насосной станции, которая расположена на территории сквера, нанесен рисунок в стиле граффити о творчестве Александра Вампилова. На благоустройство сквера было направлено более 10 млн рублей. В ходе торжественного открытия сквера был награжден молодой художник Сергей Пнев, победитель конкурса на лучший эскиз настенного рисунка, который украсил сквер.

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