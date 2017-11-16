В храмах Башкирии помянут жертв ДТП

Напомним, ежегодно в третье воскресение ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2017 году День памяти приходится на 19 ноября. Духовенство, вместе с сотрудниками ГИБДД, совершит совместный объезд проблемных участков дорог и перекрестков, на которых чаще всего происходят ДТП, для их освящения.