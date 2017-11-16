В храмах Башкирии помянут жертв ДТП
УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Во всех храмах Башкирии 19 ноября после Божественной литургии во всех храмах епархии пройдут литии о упокоении всех погибших в
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УФА, 16 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Во всех храмах Башкирии 19 ноября после Божественной литургии во всех храмах епархии пройдут литии о упокоении всех погибших в
Напомним, ежегодно в третье воскресение ноября отмечается Всемирный день памяти жертв ДТП. В 2017 году День памяти приходится на 19 ноября. Духовенство, вместе с сотрудниками ГИБДД, совершит совместный объезд проблемных участков дорог и перекрестков, на которых чаще всего происходят ДТП, для их освящения.