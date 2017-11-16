Священник из Новошахтинска первым в Ростовской епархии сдал нормы ГТО

Настоятель храма в честь Донской иконы Божией Матери из Новошахтинска, протоиерей Роман Амплеев оказался первым в Ростовской области священнослужителем, который сдал нормы ГТО.

Он метнул гранату на 35 метров, прыгнул в длину с места на 2,15 метра, проплыл 50 метров и поднял 50 раз 16-килограммовую гирю. Тем самым, священник решил показать положительный пример не только жителям Новошахтинска, но и своему маленькому сыну.

«Большим стимулом принять участие в сдаче нормативов для меня стала беременность моей матушки третьим ребенком. Знали, что будет мальчик (до этого у нас родились 2 девочки). Я хотел, чтобы мой сынишка понимал, когда вырастет, что в здоровом теле — здоровый дух. Чтобы ребенок знал, что его батька отмечал его появление на свет ни с рюмкой в руках, а в кругу друзей на беговой дорожке», — пояснил своё решение «АиФ-Ростов» сам протоиерей.

В юности Роман Амплеев занимался восточными единоборствами, однако к сдаче нормативов ГТО готовился специально, начав тренироваться сразу после Великого Поста. За это время он даже похудел на 20 килограммов.

Однако останавливаться на достигнутом священник не намерен. Ведь он пока получил только бронзовый значок.