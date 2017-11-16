Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: новый российский «супербомбардировщик» встревожил США
Главная причина, по которой нельзя вылечить грипп
Посланец властей Украины обратился к Путину с просьбой на встрече
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
21-летняя звезда YouTube умер после сделанной в соцсети записи
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Лоза: «Дюжев может считать себя великим актером, другие – нет»
В ПФР поспорили с Кудриным о пенсиях
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16Обрушение жилого дома в Ижевске
13:04 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Священник из Новошахтинска первым в Ростовской епархии сдал нормы ГТО

39-летний протоиерей временно сменил рясу на спортивную одежду.

Настоятель храма в честь Донской иконы Божией Матери из Новошахтинска, протоиерей Роман Амплеев оказался первым в Ростовской области священнослужителем, который сдал нормы ГТО.

Он метнул гранату на 35 метров, прыгнул в длину с места на 2,15 метра, проплыл 50 метров и поднял 50 раз 16-килограммовую гирю. Тем самым, священник решил показать положительный пример не только жителям Новошахтинска, но и своему маленькому сыну.

«Большим стимулом принять участие в сдаче нормативов для меня стала беременность моей матушки третьим ребенком. Знали, что будет мальчик (до этого у нас родились 2 девочки). Я хотел, чтобы мой сынишка понимал, когда вырастет, что в здоровом теле — здоровый дух. Чтобы ребенок знал, что его батька отмечал его появление на свет ни с рюмкой в руках, а в кругу друзей на беговой дорожке», — пояснил своё решение «АиФ-Ростов» сам протоиерей.

В юности Роман Амплеев занимался восточными единоборствами, однако к сдаче нормативов ГТО готовился специально, начав тренироваться сразу после Великого Поста. За это время он даже похудел на 20 килограммов.

Однако останавливаться на достигнутом священник не намерен. Ведь он пока получил только бронзовый значок.

Как ранее сообщал «АиФ-Ростов», к популяризации сдачи норм ГТО на Дону подключились многие известные люди. В частности, «лицом ГТО» в Ростовской области стала ростовчанка, победительница конкурсов «Прима Дона-2014», «Миссис Россия Интернешнл-2014» и «Миссис Планета-2015» Людмила Матуа.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему осенью нужен тональный крем и другие правила ухода за кожей
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь