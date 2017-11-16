Карантин по бешенству животных объявили ещё в 3 населённых пунктах Воронежской области

Ограничительные мероприятия установили в посёлке Анна, селе Никольское Аннинского района и селе Юнаково Калачеевского района до 19 января 2018 года. Соответствующие указы появились на интернет-портале правовой информации во вторник, 14 ноября.

Специалисты определили эпизоотическим очагом в посёлке Анна индивидуальное подворье на улице Левашовская, 44, в селе Никольское — территорию, прилегающую к дому № 72 на улице Мира, в селе Юнаково — индивидуальное подворье на улице 8 Марта, 12.

Объявленный карантин запрещает проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта и отлов диких животных для вывоза в зоопарки или с целью расселения в других районах области. Губернатор поручил управлению ветеринарии Воронежской области разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных, а местным властям — информировать население о мерах профилактики распространения заболеваний животных.

Также карантин по бешенству животных до 12 декабря действует в рабочем посёлке Латная Семилукского района, до 13 декабря — в сёлах Манино и Заброды Калачеевского района, селе Запрудское Каширского района, в Эртиле и селе Бор Рамонского района.