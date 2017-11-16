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13:10 (мск), источник: ЕАН

В Париже пройдет выставка свердловских ювелиров

В рамках продвижения заявки Екатеринбурга на право проведения всемирной выставки «Экспо-2025» в Париже планируется провести выставку камнерезного и ювелирного искусства Свердловской области с участием экспонатов музея-заповедника «Московский Кремль».

Проект обсудили губернатор Евгений Куйвашев и посол России во Франции Алексей Мешков. Предполагается, что экспозиция объединит произведения разных видов и жанров камнерезного и ювелирного искусства, которые были созданы ведущими предприятиями и мастерами России и Урала.

По словам Куйвашева, в 2016 году внешнеторговый оборот Свердловской области с Францией составил 215 миллионов долларов. В экспорте стабильно присутствует значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня в Екатеринбурге работает Генеральное консульство Французской Республики, культурно-просветительская организация «Альянс Франсез».

Французские компании активно участвуют в строительстве объектов деловой инфраструктуры Екатеринбурга. Кроме того, развиваются связи в медицине и здравоохранении — подписано соглашение между Минздравом Свердловской области и Государственной ассоциацией больниц Парижа.

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