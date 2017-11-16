В Париже пройдет выставка свердловских ювелиров

Проект обсудили губернатор Евгений Куйвашев и посол России во Франции Алексей Мешков. Предполагается, что экспозиция объединит произведения разных видов и жанров камнерезного и ювелирного искусства, которые были созданы ведущими предприятиями и мастерами России и Урала.

По словам Куйвашева, в 2016 году внешнеторговый оборот Свердловской области с Францией составил 215 миллионов долларов. В экспорте стабильно присутствует значительная доля продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сегодня в Екатеринбурге работает Генеральное консульство Французской Республики, культурно-просветительская организация «Альянс Франсез».