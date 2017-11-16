Главный новогодний волшебник страны два дня пробудет в Омске

Источник: Вести - Омск

Радовать омичей Дед Мороз начал уже сегодня на пресс-конференции, где поделился с журналистами хорошим настроением и ответил на вопросы. Рассказал и о содержании писем, отправленных ему как детьми, так и взрослыми. Например, одна из омичек просит помочь с поступлением в ВДВ, другая — желает устроить семейное счастье, кто-то мечтает о материальных подарках. Для омичей команда Деда Мороза привезла с собой грузовик презентов.

Ничего не просила разве что маленькая Варя, которая присутствовала на пресс-конференции. Она спела песню Дедушке и спросила, где он потерял свою Снегурочку. Внучку Волшебник, кстати оставил в Великом Устюге, готовится к большому празднику — Дню Рождения российского Деда Мороза.

Главное в большой предновогодней акции — это помочь тем, кому действительно важна встреча с чудом, уверен Новогодний волшебник. Это дети с особенностями развития и здоровья, ребята оставшиеся без попечения родителей, а также взрослые, которые верят в чудеса, несмотря на жизненные трудности.