Беспилотник Самарского университета успешно прошел испытания

Ученые Самарского университета завершили испытания беспилотного летательного аппарата Фотон 601 (БПЛА). Аппарат ориентирован на решение гражданских задач: мониторинг проблемных участков магистральных трубопроводов нефтяных компаний, обследование гидросооружений, выявление несанкционированных свалок, контроль за добычей природных ресурсов и многое другое.

На беспилотном летательном аппарате Фотон 601, разработанном в Самарском университете, было проведено 9 испытательных полетов, в результате которых отработаны режим автоматического полета, возможность изменения маршрута, а также управление полезной нагрузкой (передача информации и ее качество).

Источников питания у БПЛА два — система солнечных панелей и двигатель внутреннего сгорания. Еща одна отличительная особенность Фотон 601 — его потенциальная независимость от навигационных систем типа GPS и ГЛОНАСС.

«Применяя автономную навигацию мы существенно увеличиваем радиус действия аппарата по сравнению с другими беспилотниками и значительно повышаем его надежность. Продолжительность полёта нашего БПЛА сегодня составляет до 24 часов — пояснил Антон Назаров. — Сейчас в России известных аналогов таким аппаратам нет. Есть много беспилотников с разными видами полезной нагрузки, но все они исключительно локального применения. Мы работаем над тем, чтобы расширить географию полёта — это резко повысит конкурентоспособность нашего аппарата».