Нигматулин перенес операцию на сердце
Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин перенес операцию на сердце, передает Tengrinews.kz.
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Председатель Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин перенес операцию на сердце, передает Tengrinews.kz.
«Действительно, три недели назад в Республиканском кардиологическом центре Нурлану Зайруллаевичу была проведена операция на сердце. Операция прошла успешно, сейчас он активно проходит процесс реабилитации», — сообщили в
Нурлан Нигматулин на протяжении трех недель не присутствовал на пленарных заседаниях Мажилиса Парламента.