Хомяк помогал сибирской школьнице обворовывать квартиры
Полицейские Барнаула разыскивают школьницу, обворовавшую две квартиры при помощи хомяка. Девочка, на вид лет
Полицейские Барнаула разыскивают школьницу, обворовавшую две квартиры при помощи хомяка. Девочка, на вид лет
Полицейские Барнаула разыскивают школьницу, обворовавшую две квартиры при помощи своего питомца — хомяка. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщается на сайте главного управления МВД по Алтайскому краю.
Девочка, на вид лет
«В квартире девочка входила в доверие семьи и просила остаться поиграть. Дожидалась, когда родители выйдут из дома, предлагала игру “прятки”. “Хозяйка” квартиры пряталась, а она в это время искала ценные вещи и крала их. После чего говорила, что ей нужно домой и уходила», — говорится в сообщении.
Уже на улице девочка встречалась с женщиной, и они вместе шли в сторону торгового центра.
В полиции сообщили, что при помощи хомяка девочка обокрала уже две квартиры. Она представлялась разными именами, говорила, что учится в гимназии и для убедительности носила с собой бирюзовый рюкзак.
14 ноября в Якутии задержали школьницу и ее взрослую подругу, подозреваемых в краже смартфонов из салона сотовой связи. По версии следствия, после закрытия магазина подруги разбили витрины и похитили десятки дорогих гаджетов, а также все наличные из кассы. Общая сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.