Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Павленский назвал чудовищно дикой ситуацию в судах Франции
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Спасшую ребенка учительницу попросили наградить посмертно
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей
История братьев Додж
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:07 (мск), источник: РИА Крым

В Симферополе перенесут две остановки

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. До конца года в Симферополе изменят расположение остановок «Детский парк» на проспекте Кирова и «Военторг» на ул. Павленко.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления транспорта и связи администрация города Анастасия Лавринова.

Как она пояснила, такая мера позволит снизить напряжение на одних из самых загруженных дорожных участках Симферополя.

«Сейчас рассматривается вопрос о переносе остановки “Детский парк” перед Куйбышевским кольцом на кольцо за ул. Киевская. Перенос будет осуществляться следующим образом: мы знаем, что от “Детского парка” идут железные заграждения, они будут заканчиваться сразу за поворотом на ул. Киевская. Также это касается остановки, которая идет по направлению бульвара Ленина: от железнодорожного вокзала в сторону ул. Павленко. Остановка будет перенесена за ул. Павленко, туда, где находится воинская часть», — рассказала Лавринова.

Она заверила, что симферопольцев заблаговременно известят об изменениях через СМИ и на сайте администрации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Минсельхоз подготовил поправки к нормам учета животных
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Автослесарь два года врал клиентке, что чинит ее автомобиль Все это время механик уверял владелицу автомобиля, что ремонт затянулся и необходимо продлить срок его завершения
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь