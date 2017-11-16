В Симферополе перенесут две остановки
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. До конца года в Симферополе изменят расположение остановок «Детский парк» на проспекте Кирова и «Военторг» на ул. Павленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. До конца года в Симферополе изменят расположение остановок «Детский парк» на проспекте Кирова и «Военторг» на ул. Павленко.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила начальник управления транспорта и связи администрация города Анастасия Лавринова.
Как она пояснила, такая мера позволит снизить напряжение на одних из самых загруженных дорожных участках Симферополя.
«Сейчас рассматривается вопрос о переносе остановки “Детский парк” перед Куйбышевским кольцом на кольцо за ул. Киевская. Перенос будет осуществляться следующим образом: мы знаем, что от “Детского парка” идут железные заграждения, они будут заканчиваться сразу за поворотом на ул. Киевская. Также это касается остановки, которая идет по направлению бульвара Ленина: от железнодорожного вокзала в сторону ул. Павленко. Остановка будет перенесена за ул. Павленко, туда, где находится воинская часть», — рассказала Лавринова.
Она заверила, что симферопольцев заблаговременно известят об изменениях через СМИ и на сайте администрации.