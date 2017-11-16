В Симферополе перенесут две остановки

«Сейчас рассматривается вопрос о переносе остановки “Детский парк” перед Куйбышевским кольцом на кольцо за ул. Киевская. Перенос будет осуществляться следующим образом: мы знаем, что от “Детского парка” идут железные заграждения, они будут заканчиваться сразу за поворотом на ул. Киевская. Также это касается остановки, которая идет по направлению бульвара Ленина: от железнодорожного вокзала в сторону ул. Павленко. Остановка будет перенесена за ул. Павленко, туда, где находится воинская часть», — рассказала Лавринова.