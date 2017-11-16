Волгоградец снял на видео вождение ракетной установки «Тополь-М»

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», подготовка водителей для передвижных ракетных комплексов, запечатленная на видео, проходила на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Как отмечает автор ролика, квадрокоптеру в процессе съемки было сложно угнаться за пусковым комплексом.

Ракетный комплекс «Тополь-М» имеет стратегическое назначение. Испытывают его в Астраханской области далеко не в первый раз. В ноябре 2005 года с полигона «Капустин Яр» был произведен пуск по расположенному в Казахстане полигону «Сары-Шаган».