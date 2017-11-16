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13:55 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы стали чаще летать за границу

В 2017 году аэропорт «Толмачево» обслужил более 4 миллионов пассажиров, это на 20% больше, чем в прошлом году, об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Новосибирцы стали чаще летать за границу, рассказали в пресс-службе аэропорта «Толмачево».

Общий рост пассажиропотока в 2017 году составил более 20%, на международных линиях пассажиров стало больше на 36%. Горожане стали в 3 раза чаще летать в Сеул и Санью, а также в 2 раза чаще — в Астану.

«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 978 535, на международных — 1 198 916», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Всего за десять месяцев аэропорт обслужил 4,1 миллионов пассажиров. Рост пассажиропотока продолжается на протяжении всего года.

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