Новосибирцы стали чаще летать за границу
В 2017 году аэропорт «Толмачево» обслужил более 4 миллионов пассажиров, это на 20% больше, чем в прошлом году, об этом сообщает
В 2017 году аэропорт «Толмачево» обслужил более 4 миллионов пассажиров, это на 20% больше, чем в прошлом году, об этом сообщает
Новосибирцы стали чаще летать за границу, рассказали в
Общий рост пассажиропотока в 2017 году составил более 20%, на международных линиях пассажиров стало больше на 36%. Горожане стали в 3 раза чаще летать в Сеул и Санью, а также в 2 раза чаще — в Астану.
«Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 2 978 535, на международных — 1 198 916», — рассказали в
Всего за десять месяцев аэропорт обслужил 4,1 миллионов пассажиров. Рост пассажиропотока продолжается на протяжении всего года.