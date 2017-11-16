Пермь претендует на статус столицы Тотального диктанта

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Главный город Тотального диктанта — 2018 будет объявлен 27 января 2018 года на конференции Тотального диктанта, которая состоится на родине проекта, в Новосибирске. Заявки подали 16 городов, среди которых есть один зарубежный.

Выбор столицы диктанта проходит в три этапа: с 1 октября по 10 ноября был открыт приём заявок от городов-участников; с 13 ноября до 26 декабря на официальном сайте проекта totaldict.ru пройдёт открытое голосование, где каждый может проголосовать за понравившийся город; 27 декабря 2017 года будут объявлены пять городов, вошедших в шорт-лист голосования.

Претендентами на столичный статус могут быть только те города, в которых акция проходила хотя бы однажды, а количество участников в 2017 году было не менее тысячи человек. У городов, вышедших в финальный этап отбора, будет ровно месяц, чтобы подготовиться к презентации на ежегодной конференции Тотального диктанта в Новосибирске, которая пройдет 27 января 2018 года и в ходе которой жюри выберет победителя.

Именно в столице Тотального диктанта будет организована главная площадка проекта, на которой 14 апреля автор текст диктанта 2018 года сам его прочитает. Все желающие написать Тотальный диктант под диктовку автора текста смогут сделать это в реальном времени: из главной аудитории акции планируется прямая трансляция. Имя автора будет объявлено в конце ноября на традиционной пресс-конференции.

До сих пор столицей Тотального диктанта всегда была его родина — Новосибирск, именно там диктант проводил писатель — автор его текста.

Желание побороться за звание столицы выразили 15 российских городов: Владивосток, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Пермь, Саратов, Ставрополь, Томск, Тюмень, Уфа, Челябинск — и один зарубежный — Таллин. Новосибирск останется местом расположения Экспертного совета и Штаба проекта.

Организаторы Тотального диктанта в Перми уверены, что именно Пермь должна стать столицей Тотального диктанта 2018 года.

В Перми диктант проводился пять раз. За это время количество участников увеличилось в 30 раз: в 2013 году — 100 человек, 2017 году 3000 человек. География Тотального диктант в Перми также расширилась: от одной площадки в общеобразовательной школе отдалённого района до 54 площадок по всему городу. Площадками акции являются ведущие вузы города, театры, галереи, выставочные залы, библиотеки, кафе и бары.

С 2015 года реализуется проект «Напиши диктант рядом с домом»: его можно написать в любой муниципальной библиотеке.

Наравне с профессиональными филологами текст диктуют известные пермяки: режиссёры театров, дирижёры, актёры, общественные деятели, теле- и радиоведущие, пермские поэты и писатели.

В юбилейный для Тотального диктанта в Перми год был запущен спецпроект «Тотальный блог». Первый выпуск блога набрал более 10 000 просмотров. Появился талисман Тотального диктанта в Перми — нарисованный медведь Орфограф, имя и облик которого были придуманы жителями города.

В 2017 году жители города смогли доказать, что грамотность творит чудеса: участники Тотального диктанта в Перми помогли собрать необходимую сумму на лечение ребёнка с пороком сердца — подопечного фонда «Дедморозим».

За пять лет Тотальный диктант стал узнаваемым и ожидаемым культурным событием, а церемония награждения — большим праздником для всех грамотных пермяков.

Евгения Катаева, организатор Тотального диктанта в Перми:

«За последние пять лет два автора текстов диктанта — Алексей Иванов и Леонид Юзефович — были родом из Перми и посвящали тексты родному городу. Совпадение? Не думаем. А если говорить серьёзно, то хотелось бы напомнить, что жители Перми — это не “реальные пацаны”, а люди интеллигентные, неравнодушные к культурной жизни города. Ежегодно Тотальный диктант становится местом их встречи. Мы все хотим, чтобы в городе проходили большие, добрые и нужные события. Пермь почти стала столицей Урала, почти стала культурной столицей Европы — в третий раз нам должно повезти: мы станем столицей Тотального диктанта».