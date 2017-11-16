Синоптик: зима в Петербурге будет снежной
Снегопады накроют город уже через несколько недель.
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Снегопады накроют город уже через несколько недель.
В Петербурге ожидается снежная зима.
Такой прогноз дал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов на своей странице в Facebook.
По словам эксперта, снегопады обрушатся на город уже через несколько недель — в начале декабря.
«Извините, кто не любит снег», — пошутил Колесов в социальной сети.