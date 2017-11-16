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16:38 (мск), источник: НИА Самара

Из Самары в Тольятти в познавательное путешествие снова отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс»

В Тольятти «Краеведческий экспресс» отправится уже в пятый раз.

Источник: Reuters

17 ноября в 8.00 из Самары в Тольятти в познавательное путешествие снова отправится школьный поезд «Краеведческий экспресс» с более чем 250 самарских школьников. Вместе с ними в путешествие отправятся 99 юных гостей Самарского региона, участников Национальной программы детского туризма «Моя Россия», которые как раз в эти дни посетят Самарский регион по маршруту «ВЕЛИКИЙ ВОЛЖСКИЙ ПУТЬ» Самара-Тольятти- Сызрань-Пенза. Это дети из Томской области, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Северная Осетия-Алания.

В Тольятти «Краеведческий экспресс» отправится уже в пятый раз. По дороге в Тольятти школьники примут участие в краеведческой викторине, а по прибытию их ожидает теплый прием и праздничное мероприятие, насыщенные познавательные экскурсионные программы на выбор:

— «Течет река Волга», посвященная году экологии в России с посещением единственного в Поволжье института экологии водного бассейна и музея экологии;.

— «Тольятти-город будущего» с посещением интереснейшего музея автомобильной техники ОАО АВТОВАЗ, где представлены уникальные модели Lada прошлого века, произведенные в Тольятти;
— посещение паркового комплекса истории техники им. К. Г. Сахарова.

Все участники проекта смогут посетить подразделение ОАО «АВТОВАЗ» — уникальное и интереснейшее предприятие по производству спортивных автомобилей «Лада-Спорт», встретиться со знаменитыми автогонщиками — чемпионами мира, Европы и России, сообщает пресс-служба облправительства.

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