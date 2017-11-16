В Астрахани скульптор изобразил Путина в виде медведя с осетром
В Астрахани скульптор создал железную скульптуру медведя с головой президента России Владимира Путина и осетром в лапах, сообщает местный портал kaspyinfo.
В Астрахани скульптор создал железную скульптуру медведя с головой президента России Владимира Путина и осетром в лапах, сообщает местный портал kaspyinfo.
Автор намерен отправить композицию в подарок президенту, а сейчас выставил работу на всеобщее обозрение в одном из астраханских дворов.
Идея скульптуры пришла в голову Кропачеву еще шесть лет назад. Работа над кованной композицией заняла несколько месяцев.