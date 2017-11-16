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14:00 (мск), источник: Вести - Пермь

Как поменять «Удобный проездной»

Получить новый «Удобный проездной» взамен утерянного станет проще.

Источник: Вести - Пермь

Раньше, чтобы заблокировать старый документ, нужно было лично обращаться в «Гортранс». Сейчас достаточно отправить заявку по электронной почте, а потом прийти за новым льготным проездным.

Для блокировки проездного документа необходимо:

1) Заполнить специальную форму, размещенную на сайте МКУ «Гортранс»;
2) Отправить ее по электронному адресу lpd@gortransperm.ru;
3) После получения ответа о блокировке нужно обратиться в любой пункт выдачи и пополнения проездных для оформления нового (процедура аналогична первичному оформлению льготного проездного).

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