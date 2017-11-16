Спикер Крыма рассказал, за какое название моста отдал свой голос
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов уже принял участие в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов уже принял участие в
В четверг на специальном сайте назовимост.рф/ открылось
Константинов подчеркнул, что поддерживает идею проведения подобного голосования и вынесения вопроса на общественное рассмотрение. «Я уже сам лично проголосовал за название «Крымский мост», — сказал РИА Новости Константинов.
В свою очередь,
«Крымчане привыкли к тому, что это наш Крымский мост, поэтому, мне кажется, точно не надо искать никакого другого названия. По крайней мере, я бы проголосовал за вариант «Крымский мост»
По его словам, крымчане могут активно включиться в голосование по определению названия моста.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
Вопрос о названии моста в Крым был задан на Большой
Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.
Автодорожную арку моста в Крым на проектной высоте. Съемка с дрона.