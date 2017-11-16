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14:52 (мск), источник: РИА Новости

Спикер Крыма рассказал, за какое название моста отдал свой голос

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава крымского парламента Владимир Константинов уже принял участие в онлайн-голосовании по названию строящегося моста через Керченский пролив, отдав свой голос за вариант — «Крымский мост».

Источник: РИА "Новости"

В четверг на специальном сайте назовимост.рф/ открылось онлайн-голосование за название строящегося моста. На выбор предложено пять наиболее популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Константинов подчеркнул, что поддерживает идею проведения подобного голосования и вынесения вопроса на общественное рассмотрение. «Я уже сам лично проголосовал за название «Крымский мост», — сказал РИА Новости Константинов.

В свою очередь, вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский также заявил РИА Новости, что готов отдать свой голос за название «Крымский мост».

«Крымчане привыкли к тому, что это наш Крымский мост, поэтому, мне кажется, точно не надо искать никакого другого названия. По крайней мере, я бы проголосовал за вариант «Крымский мост»
Полонский

По его словам, крымчане могут активно включиться в голосование по определению названия моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.

Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа «свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться собственным оригинальным названием.

Автодорожную арку моста в Крым на проектной высоте. Съемка с дрона.

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