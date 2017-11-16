Сервис краткосрочной аренды автомобилей заработал в Нижнем Новгороде

Он также отметил, что регулярное использование автомобиля каршеринга в пять раз выгоднее, чем содержание личного автомобиля.

«Делимобиль» — первый сервис, открытый в Москве в рамках проекта правительства Москвы «Московский каршеринг» в 2015 году. С января 2017 года сервис действует в Санкт-Петербурге, с октября 2017 года — в Уфе. Воспользоваться услугой может любой человек, достигший 21 года и имеющий водительский стаж от двух лет. Установив на свое мобильное устройство специальное приложение, можно будет легко найти ближайший свободный автомобиль.