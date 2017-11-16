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14:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Сервис краткосрочной аренды автомобилей заработал в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, 16 ноября в Нижнем Новгороде прошла презентации федерального сервиса по краткосрочной аренде автомобилей «Делимобиль».

Источник: Reuters

В настоящее время в Нижнем Новгороде доступны для аренды 50 автомобилей.

Говоря о реализации концепции «Умный город», заместитель главы Нижнего Новгорода Михаил Кузнецов, отметил, что благодаря каршерингу реально разгрузить городские дороги, горожанам будет удобнее добираться до нужного им места.

Он также отметил, что регулярное использование автомобиля каршеринга в пять раз выгоднее, чем содержание личного автомобиля.

СПРАВКА

«Делимобиль» — первый сервис, открытый в Москве в рамках проекта правительства Москвы «Московский каршеринг» в 2015 году. С января 2017 года сервис действует в Санкт-Петербурге, с октября 2017 года — в Уфе. Воспользоваться услугой может любой человек, достигший 21 года и имеющий водительский стаж от двух лет. Установив на свое мобильное устройство специальное приложение, можно будет легко найти ближайший свободный автомобиль.

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