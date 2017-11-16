Причал паромной переправы на Ольхоне в Иркутской области реконструируют за 110 млн рублей

Источник: AP 2017

Реконструкция причала паромной переправы на Ольхоне в Иркутской области обойдется в 110 млн рублей. Подрядчиком стало АО «Дорожная служба Иркутской области». Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт госзакупок.

Подрядчик должен построить причал, обустроить павильон в поселке Сахюрта, где люди смогут ожидать паром. Также будет благоустроена данная территория. Работы должны быть завершены к 30 октября 2018 года.