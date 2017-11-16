В Прикамье вручили знаки отличия «Гордость Пермского края»

«Подведены итоги проекта “Гордость Пермского края”. Он рассчитан на выявление и поощрение талантливой молодежи в возрасте от 14 до 21 года. У проекта 4 номинации: “Общественная деятельность”, “Интеллект”, “Культура и искусство”, “Физкультура и спорт”, — отметил Максим Решетников. — Всего в этом году поощрим более 600 человек — тех, кто успешно участвовал в краевых, окружных, всероссийских и международных мероприятиях».



Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала о номинациях, мероприятиях, проходящих в рамках каждой из них, а также о критериях выявления победителей. Министр отметила, что все знаки отличия будут вручены в торжественной обстановке. «Всего мы наградим 604 учащихся. 497 наград будут вручены учащимся муниципальных учреждений, еще 107 — учащимся краевых учреждений. Помимо знака отличия, победителям вручат сертификаты и материальное поощрение в размере 5 тысяч рублей», — подчеркнула Раиса Кассина.



На заседании Правительства присутствовали четыре победителя в каждой и номинаций. В торжественной обстановке глава региона Максим Решетников вручил награду победительнице в номинации «Искусство и культура» Екатерине Анисимовой, учащейся детской театральной школы г. Краснокамска; победительнице в номинации «Общественная деятельность» Марии Бородиной, учащейся Дома детского творчества «Искорка» г. Чайковский; победителю в номинации «Интеллект» Максиму Няшину, учащемуся средней школы № 9 г. Перми. Победительница в номинации «Физическая культура и спорт» Анастасия Лыткина, учащаяся ДЮСШ «Старт» г. Соликамска, не смогла присутствовать на торжественном вручении. Ее награду получила мама — Оксана Лыткина.



Мария Бородина, занявшая первое место в номинации «Общественная деятельность», рассказала, что занимает активную жизненную позицию и старается не пропускать общественных мероприятий не только в Чайковском, но и в других городах Пермского края. «Я стараюсь по максимуму проявлять активность, участвую в мероприятиях и организую их сама. Больше всего мне нравится принимать участие в слетах и форумах, где можно проявить себя. На них я получаю определенные знания, которые пригодятся в будущем», — отметила важность развития личных компетенций Мария.