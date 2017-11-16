Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: новый российский «супербомбардировщик» встревожил США
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
У выжившей при крушении самолета девочки не нашли тяжелых травм
"Второй нож в спину Украины": в Раде о решении Минска по Крыму
Жириновский поспорил с главой Госдумы об усталости от царя
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
5 экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Фоторепортажи
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
16Обрушение жилого дома в Ижевске
14:15 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинские метеорологи назвали самую чистую и самую грязную улицу

Ежедневный мониторинг воздуха помог челябинским метеорологам составить свой рейтинг.

Источник: Reuters

Специалисты Челябинского гидрометеоцентра проводят ежедневные замеры загрязнения воздуха на восьми стационарных пастах. За последние трое суток ни в одной из проб не было зафиксировано опасного превышения химических веществ. Об этом «АиФ-Челябинск» заявили в ЦГМС.

Тем не менее регулярный мониторинг позволяет назвать самые чистые и самые грязные улицы Челябинска.

«По данным этого года. Худшие замеры по состоянию воздуха отмечаются в Металлургическом районе Челябинска. Что касается улиц, то лидеры этого года улица Трудовая и Румянцева. Самым чистым районом Челябинска по нашим данным считается Северо-Запад: улица Захаренко, Профессора Благих, и новые микрорайоны Парковый и Парковый-2», рассказала начальник лаборатории мониторинга атмосферного воздуха Ирина Носова.

Напомним, вопросом частных НМУ обеспокоен губернатор Челябинской области Владимир Дубровский, а так же челябинские общественники.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Жители Югры не могли попасть домой из-за горы мусора
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь