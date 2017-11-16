Челябинские метеорологи назвали самую чистую и самую грязную улицу
Ежедневный мониторинг воздуха помог челябинским метеорологам составить свой рейтинг.
Ежедневный мониторинг воздуха помог челябинским метеорологам составить свой рейтинг.
Специалисты Челябинского гидрометеоцентра проводят ежедневные замеры загрязнения воздуха на восьми стационарных пастах. За последние трое суток ни в одной из проб не было зафиксировано опасного превышения химических веществ. Об этом «АиФ-Челябинск» заявили в ЦГМС.
Тем не менее регулярный мониторинг позволяет назвать самые чистые и самые грязные улицы Челябинска.
«По данным этого года. Худшие замеры по состоянию воздуха отмечаются в Металлургическом районе Челябинска. Что касается улиц, то лидеры этого года улица Трудовая и Румянцева. Самым чистым районом Челябинска по нашим данным считается Северо-Запад: улица Захаренко, Профессора Благих, и новые микрорайоны Парковый и Парковый-2», рассказала начальник лаборатории мониторинга атмосферного воздуха Ирина Носова.
Напомним, вопросом частных НМУ обеспокоен губернатор Челябинской области Владимир Дубровский, а так же челябинские общественники.