Челябинские метеорологи назвали самую чистую и самую грязную улицу

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Специалисты Челябинского гидрометеоцентра проводят ежедневные замеры загрязнения воздуха на восьми стационарных пастах. За последние трое суток ни в одной из проб не было зафиксировано опасного превышения химических веществ. Об этом «АиФ-Челябинск» заявили в ЦГМС.

Тем не менее регулярный мониторинг позволяет назвать самые чистые и самые грязные улицы Челябинска.

«По данным этого года. Худшие замеры по состоянию воздуха отмечаются в Металлургическом районе Челябинска. Что касается улиц, то лидеры этого года улица Трудовая и Румянцева. Самым чистым районом Челябинска по нашим данным считается Северо-Запад: улица Захаренко, Профессора Благих, и новые микрорайоны Парковый и Парковый-2», рассказала начальник лаборатории мониторинга атмосферного воздуха Ирина Носова.