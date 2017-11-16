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14:43 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Какие города мира затопят тающие ледники: виртуальная карта НАСА

Ученые из американского космического агентства НАСА создали первую программу, которая предсказывает возможные районы затопления в результате таяния ледникового щита в глобальных масштабах и прогнозирует, каким городам грозит наибольшая опасность.

Источник: NASA

Программа учитывает такие факторы, как скорость вращения Земли вокруг своей оси и гравитационные воздействия при анализе данных о возможных районах затопления.

«Этот виртуальный инструмент дает для каждого крупного города картину того, как будет воздействовать на него таяние ледников и полярного ледового покрова», — пишут авторы программы в журнале Science Advances.

Она была разработана учеными из Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии.

Различные города и страны пытаются оценить масштабы возможного затопления с тем, чтобы разработать планы развития на будущие 100 лет и больше, и они хотят иметь возможность оценки рисков, подобно тому, как это делают страховые компании.
Доктор Эрик Айвинс
Руководитель проекта

Новый виртуальный инструмент помогает им понять, какие именно ледники и ледяные покровы представляют для них наибольшую опасность.

Например, в случае Лондона подъем уровня моря зависит в основном от изменений площади ледников в северо-западных районах Гренландии.

А для Нью-Йорка критическим оказывается состояние всего ледяного покрова Гренландии в северных и восточных районах.

Как отмечает другой автор программы доктор Эрик Ларур, программа анализирует данные, относящиеся к трем важнейшим процессам, которые определяют изменения в уровне моря по всему миру.

Первым из них являются гравитационные воздействия.

Эти ледовые поля и ледники представляют собой огромную массу, которая воздействует на весь океан, притягивая к себе воду. Когда эта масса льда сокращается, гравитационное воздействие уменьшается, и океан начинает отступать.

Кроме того, давление льда на поверхность суши в ледниковых областях приводит к понижению уровня суши, а когда масса льда сокращается, суша начинает подниматься.

Планета как юла

Третьим фактором являются колебания оси, вокруг которой вращается наша планета.

«Можно представить Землю в виде юлы, которая вращается вокруг собственной оси, — замечает доктор Ларур. — Эта ось, как и у любой юлы, слегка колеблется, и масштабы этих колебаний зависят от распределения масс вещества на поверхности планеты».

Такие колебания, в свою очередь, воздействуют на перераспределение водных масс на планете.

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Создав модель воздействия всех этих факторов, исследователи смогли разработать виртуальную карту, которая предсказывает масштабы затопления для конкретных районов Земли.

«Мы теперь в состоянии вычислять для каждого города точную зависимость подъема уровня моря от состояния любого ледника или ледяного покрова в мире, — говорит доктор Ларур. — Это позволяет властям конкретного города отслеживать состояние тех льдов, от которых в первую очередь зависит подъем воды в данном районе».

По словам другого участника группы ученых, доктора Сурендры Адикара, новый виртуальный инструмент впервые дает возможность получить визуальное представление о воздействии сложнейших глобальных процессов на то, как будет изменяться их жизнь и окружающая среда на протяжении длительного времени.

Виктория Гилл,
отдел науки Би-би-си

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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Какие города мира затопят тающие ледники: виртуальная карта НАСА
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