Сочи попал в топ самых популярных направлений для автопутешественников

Краснодар. 16 ноября — Новая Кубань. Как отметили в Министерстве курортов Кубани, в последнее время наблюдается всплеск популярности черноморских курортов. По данным сервиса по поиску попутчиков среди всех городов путешественники выбирают Сочи чаще, чем Анапу, Новороссийск или Геленджик.



Осенью наиболее активными стали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и центральной части России. В будущем году для них будет доступен интерактивный путеводитель с автомобильными маршрутами, содержащий информацию о санаториях, популярных туристских комплексах, объектах агротуризма в Краснодарском крае.



На данный момент на карту справочника нанесено 70 из 100 работающих предприятий Кубани, проводящих экскурсии. Самые известные из них — центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», этнографический комплекс «Атамань», ферма «Коза хутор», винодельня «Кубань-вино» Темрюкского района. В путеводителе указаны все данные о местоположении объектов, добавлены фотографии и описание деятельности и услуг.