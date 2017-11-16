Сочи попал в топ самых популярных направлений для автопутешественников
Город был признан лучшим по данным сервиса по поиску попутчиков.
Город был признан лучшим по данным сервиса по поиску попутчиков.
Краснодар. 16 ноября — Новая Кубань. Как отметили в Министерстве курортов Кубани, в последнее время наблюдается всплеск популярности черноморских курортов. По данным сервиса по поиску попутчиков среди всех городов путешественники выбирают Сочи чаще, чем Анапу, Новороссийск или Геленджик.
Осенью наиболее активными стали туристы из Москвы,
На данный момент на карту справочника нанесено 70 из 100 работающих предприятий Кубани, проводящих экскурсии. Самые известные из них — центр винного туризма «Абрау-Дюрсо», этнографический комплекс «Атамань», ферма «Коза хутор», винодельня «Кубань-вино» Темрюкского района. В путеводителе указаны все данные о местоположении объектов, добавлены фотографии и описание деятельности и услуг.