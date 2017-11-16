Самолеты Sukhoi Superjet освятили в аэропорту Иркутска

Источник: IrkutskMedia.ru

Настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский освятил самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Церемония состоялась на территории международного аэропорта Иркутска. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

На протяжении многих лет авиакомпания приглашает настоятелей храмов для того, чтобы освящать свои самолеты. Сегодня, 16 ноября, церемония состоялась на борту, названном в честь преподобного Сергия Радонежского. Недавно было освящено еще два лайнера — во имя Святого благоверного князя Александра Невского и Святого князя Владимира.

— Когда самолет взлетает или идет на посадку, невольно наблюдаешь, как некоторые произносят: «Господи, благослови». В эти секунды жизни мы можем предстать перед богом, ведь у каждого из нас есть какой-то страх. Надеемся, что люди перестанут бояться полетов. Они будут осознавать, что летят на освященном транспорте, под покровительством святого угодника, — сказал настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский.