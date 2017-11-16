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18:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Самолеты Sukhoi Superjet освятили в аэропорту Иркутска

Протоиерей Константин Кожуховский провел церемонию освящения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский освятил самолеты Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро». Церемония состоялась на территории международного аэропорта Иркутска. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

На протяжении многих лет авиакомпания приглашает настоятелей храмов для того, чтобы освящать свои самолеты. Сегодня, 16 ноября, церемония состоялась на борту, названном в честь преподобного Сергия Радонежского. Недавно было освящено еще два лайнера — во имя Святого благоверного князя Александра Невского и Святого князя Владимира.

— Когда самолет взлетает или идет на посадку, невольно наблюдаешь, как некоторые произносят: «Господи, благослови». В эти секунды жизни мы можем предстать перед богом, ведь у каждого из нас есть какой-то страх. Надеемся, что люди перестанут бояться полетов. Они будут осознавать, что летят на освященном транспорте, под покровительством святого угодника, — сказал настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Константин Кожуховский.

Напомним, что по уже сложившейся традиции авиакомпания присваивает имена новым воздушным судам. С 2016 года авиапарк пополнился девятью самолетами российского производства Sukhoi Superjet 100. Совместно с Иркутской епархией РПЦ было выбрано девять имен святых: Святитель Спиридон Тримифунтский, Святая Матрона Московская, Святой князь Владимир, Святая Ксения Петербургская, Святой апостол Петр, Святой апостол Павел, преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Святой благоверный князь Александр Невский.

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