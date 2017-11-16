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18:02 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В донской столице открылась выставка «Ростов Гостеприимный»

В Ростове стартовал крупнейший на Юге России съезд специалистов пищевой промышленности.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Для участников и посетителей выставок запланировано множество мероприятий, в первую очередь это деловая программа — семинары, круглые столы, на которых специалисты пищевой промышленности и индустрии гостеприимства смогут обменяться опытом, продемонстрировать новинки, наладить профессиональные связи и совместно определить последние тренды в сфере общественного питания.

Кроме многочисленных семинаров и круглых столов, здесь проходят специализированные выставки, а также состязания юных поваров — студентов.

Планируется, что за три дня экспозицию посетят около 10 тысяч человек. Тем более, что параллельно с «Ростовом гостеприимным» здесь проходит ещё одна традиционная выставка — для профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса «HoReCa Don».

Максим Папушенко, министр экономического развития Ростовской области: «Безусловно, это одно из мероприятий, которые являются точкой притяжения предпринимателей в этой отрасли экономики: гостиничного бизнеса, гастрономии, барного, ресторанного бизнеса, всё, что связано с этими отраслями».

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