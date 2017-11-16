В донской столице открылась выставка «Ростов Гостеприимный»

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Для участников и посетителей выставок запланировано множество мероприятий, в первую очередь это деловая программа — семинары, круглые столы, на которых специалисты пищевой промышленности и индустрии гостеприимства смогут обменяться опытом, продемонстрировать новинки, наладить профессиональные связи и совместно определить последние тренды в сфере общественного питания.

Кроме многочисленных семинаров и круглых столов, здесь проходят специализированные выставки, а также состязания юных поваров — студентов.

Планируется, что за три дня экспозицию посетят около 10 тысяч человек. Тем более, что параллельно с «Ростовом гостеприимным» здесь проходит ещё одна традиционная выставка — для профессионалов гостиничного и ресторанного бизнеса «HoReCa Don».