Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Определились все участники ЧМ-2018 по футболу в России
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
Спасшую ребенка учительницу попросили наградить посмертно
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
71-летняя турецкая певица Айше Пеккан собирается родить первенца
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Настя Каменских подчеркнула фигуру мини-платьем - СМИ
Пугачева о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:07 (мск), источник: "Российская газета"

В небе над Уралом сойдутся метеорный поток и парад планет

В ночь с 16 на 17 ноября в небе над Уралом можно будет увидеть сразу два интересных астрономических явления: метеорный поток Леониды и равносторонний треугольник, который образуют Венера, Юпитер и Луна.

Как сообщает сотрудник учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, астрономическая геометрическая фигура будет видна в восточной части неба невысоко над горизонтом с 7:30 до 8:00, когда объекты потеряются в лучах зари.

Если использовать бинокль или использовать объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать четыре спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.

А чуть раньше с полуночи и до утра можно увидеть метеорный поток Леониды. Источником частиц является комета 55Р/Темпеля — Туттля, которая сейчас далеко от нашей планеты, поэтому наблюдатель сможет увидеть лишь несколько метеоров в час. При этом необходимо находиться в местности, удаленной от городских огней. Максимум метеорного потока прогнозируется в 21:30 по местному времени.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мыслители из ВАДА отказали РУСАДА в признании
ЦБ раскрыл новый крупный случай манипулирования финрынком
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Минсельхоз подготовил поправки к нормам учета животных
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Автослесарь два года врал клиентке, что чинит ее автомобиль Все это время механик уверял владелицу автомобиля, что ремонт затянулся и необходимо продлить срок его завершения
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь