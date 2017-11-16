В небе над Уралом сойдутся метеорный поток и парад планет

Как сообщает сотрудник учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев, астрономическая геометрическая фигура будет видна в восточной части неба невысоко над горизонтом с 7:30 до 8:00, когда объекты потеряются в лучах зари.

Если использовать бинокль или использовать объектив с фокусным расстоянием от 100 мм при съемке на фотоаппарат, то у Луны можно обнаружить пепельный свет, а у Юпитера наблюдать четыре спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.