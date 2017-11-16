Динар Гильмутдинов рассказал, когда разрешится проблема с автобусами на Округе Галле в Уфе

Как сообщают горожане, там постоянно тормозят автобусы сотрудники ГИБДД — в итоге маршрутки выстраиваются в очередь. Ожидание может длиться около 20 минут.

Динар Гильмутдинов заявил, что инспекторы ДПС будут останавливать водителей автобусов до тех пор, пока они нарушают правила дорожного движения.

«У автобуса целая полоса есть. Почему они не выполняют правила дорожного движения, если им целую полосу дали. Будут нарушать — будем наказывать, не будут нарушать — никаких проблем не будет. Пусть едут по своей полосе», — сообщил главный госавтоинспектор республики.