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14:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Динар Гильмутдинов рассказал, когда разрешится проблема с автобусами на Округе Галле в Уфе

Сегодня глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов прокомментировал ситуацию с транспортом на проблемном участке на проспекте Октября, в районе остановки «Округ Галле».

Как сообщают горожане, там постоянно тормозят автобусы сотрудники ГИБДД — в итоге маршрутки выстраиваются в очередь. Ожидание может длиться около 20 минут.

Динар Гильмутдинов заявил, что инспекторы ДПС будут останавливать водителей автобусов до тех пор, пока они нарушают правила дорожного движения.

«У автобуса целая полоса есть. Почему они не выполняют правила дорожного движения, если им целую полосу дали. Будут нарушать — будем наказывать, не будут нарушать — никаких проблем не будет. Пусть едут по своей полосе», — сообщил главный госавтоинспектор республики.

А сотрудники ДПС, по его словам, будут стоять там до тех пор, пока водители не «научатся соблюдать» правила.

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