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18:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

Филиал казанской поликлиники № 1 разместят в здании горбольницы № 18

Медицинское учреждение, расположенное на улице Рихарда Зорге, закроют в январе 2018 года.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). С января 2018 года в казанском микрорайоне «Танкодром» закроют филиал поликлиники № 1. Медицинское учреждение, которое располагалось по адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 25, разместят в здании городской больницы № 18. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

«В городской больнице № 18 разместим филиал со всеми службами узких специалистов, которых не было в поликлинике на Зорге, 25. На новом месте будут работать узкие специалисты, которые будут оказывать значительный спектр медицинской помощи. Ранее в филиале пациенты не могли получить помощь такого уровня. Также в 18-й горбольнице разместится травматологический пункт, который раньше располагался на улице Аделя Кутуя. Там будет сосредоточена вся травматологическая круглосуточная помощь для жителей Приволжского и Советского районов», — сообщил собеседник агентства.

Филиал поликлиники № 1 сейчас находится в здании бывшего детсада, территория вокруг предназначалась для детских прогулок. По словам Халфиева, помещение целесообразнее было бы использовать по целевому назначению.

«Исполком рассматривает возможность размещения детского сада на месте филиала», — объяснил он.

Отметим, что оказание участковой терапевтической помощи для молодого и пожилого населения будет организовано «в шаговой доступности» в офисе врачебной практики по адресу: ул. Латышских Стрелков, д. 25.

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