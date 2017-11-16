Филиал казанской поликлиники № 1 разместят в здании горбольницы № 18

(Казань, 16 ноября, «Татар-информ», Валерия Белова). С января 2018 года в казанском микрорайоне «Танкодром» закроют филиал поликлиники № 1. Медицинское учреждение, которое располагалось по адресу: ул. Рихарда Зорге, д. 25, разместят в здании городской больницы № 18. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

«В городской больнице № 18 разместим филиал со всеми службами узких специалистов, которых не было в поликлинике на Зорге, 25. На новом месте будут работать узкие специалисты, которые будут оказывать значительный спектр медицинской помощи. Ранее в филиале пациенты не могли получить помощь такого уровня. Также в 18-й горбольнице разместится травматологический пункт, который раньше располагался на улице Аделя Кутуя. Там будет сосредоточена вся травматологическая круглосуточная помощь для жителей Приволжского и Советского районов», — сообщил собеседник агентства.