Прокуратура потребовала от Миноблисполкома не отключать свет по ночам
Жители Минской области пожаловались прокурорам на то, что на улицах в ночное время нет света — местные власти экономят электроэнергию.
Жители Минской области пожаловались прокурорам на то, что на улицах в ночное время нет света — местные власти экономят электроэнергию.
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Сотрудники прокуратуры провели проверку обоснованности отключения освещения в вечернее и ночное время в некоторых населенных пунктах Минской области, сообщили в Генпрокуратуре.
Основанием для назначения проверки послужили жалобы жителей на то, что в темное время суток улицы не освещаются.
«В ходе проверки по жалобе гражданина, проживающего в деревне Боровляны Минского района, выявлены факты необеспечения в Минской области социального стандарта в сфере
По словам собеседников агентства, проверкой было установлено, что на территории ряда районов на протяжении нескольких лет существует практика неправомерного вынесения местными органами власти решений об отключении уличного освещения в летний период в ночное время.
Сомнительная экономия
В Генпрокуратуре отметили, что райисполкомы Минской области не только знали об этом, но сами принимали решения об отключении света на улицах, мотивируя это экономией средств.
Прокуроры посчитали размер сэкономленных денег и пришли к выводу, что экономия ничтожна.
«В результате отключения освещения в Минском районе летом 2016 года было сэкономлено 100 тысяч рублей, это составило всего лишь 6,2 процента от фактических затрат», — сказали в Генпрокуратуре.
Рост числа ночных преступлений
В Генпрокуратуре проанализировали криминальную статистику в регионе в ночное время и пришли к выводу, что отключение света негативно отразилась на количестве совершенных преступлений и правонарушений.
«На территории Боровлянского сельисполкома летом 2017 года число краж имущества граждан в ночное время увеличилось на 125% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года с 12 до 27», — сказали в Генпрокуратуре.
«Количество умышленных телесных повреждений возросло на 166% (с 3 до 8), мелких хулиганств — на 132% (с 22 до 51), распитий спиртных напитков в общественных местах — на 339% (с 28 до 123), мелких хищений имущества — на 150% (с 6 до 15)», — сообщили в надзорном ведомстве.
Там также подчеркнули, что отрицательная динамика криминогенной ситуации наблюдается и на территориях других районов Минской области, где исполкомами базового уровня принимались решения об отключении уличного освещения.
Генеральная прокуратура потребовала от Миноблисполкома не нарушать закон «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» и не отключать свет на улицах в темное время суток, а виновных привлечь к дисциплинарной ответственности.