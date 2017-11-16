Загадка про председателей Нацбанка повеселила Казнет
Загадка из числа «выносящих мозг»: с одной стороны, ответ очевиден, но в сочетании с картинкой формулировка загадки вызывает когнитивный диссонанс.
Загадка из числа «выносящих мозг»: с одной стороны, ответ очевиден, но в сочетании с картинкой формулировка загадки вызывает когнитивный диссонанс.
Загадка про председателей Национального банка Республики Казахстан порядком повеселила Казнет.
«Вопрос на засыпку» на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Азамат Джолдасбеков.
«На снимке уместились четыре председателя Национального банка Казахстана, три председателя Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, два CEO Казахстанской фондовой биржи. Сколько всего человек на снимке?».