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15:04 (мск), источник: 365info.kz

Загадка про председателей Нацбанка повеселила Казнет

Загадка из числа «выносящих мозг»: с одной стороны, ответ очевиден, но в сочетании с картинкой формулировка загадки вызывает когнитивный диссонанс.

Источник: 365info.kz

Загадка про председателей Национального банка Республики Казахстан порядком повеселила Казнет.

«Вопрос на засыпку» на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Азамат Джолдасбеков.

«На снимке уместились четыре председателя Национального банка Казахстана, три председателя Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам, два CEO Казахстанской фондовой биржи. Сколько всего человек на снимке?».

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