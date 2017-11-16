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20:35 (мск), источник: ТАСС

Путин уверен, что страны мира должны бороться с туберкулезом сообща

Президент РФ также ожидает, что меры по борьбе с туберкулезом будут поддержаны Генеральной Ассамблеей ООН.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество к объединению усилий в борьбе с туберкулезом.

«Убежден, что только вместе, объединяя усилия, мы сможем противодействовать угрозе, которая носит глобальный характер», — заявил глава государства на Глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу.

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«Только путем согласованных, последовательных действий мы сможем добиться окончательной победы над туберкулезом», — подчеркнул российский лидер. Он рассчитывает, что вклад в укрепление такого глобального партнерства внесет нынешний форум. Путин отметил, что по итогам конференции будет принята декларация, к подготовке которой подключились более ста стран, международные неправительственные организации, региональные бюро ВОЗ, независимые эксперты. «Уверен, что такое широкое участие позволит сформировать максимально эффективные, скоординированные предложения по борьбе с туберкулезом», — сказал он.

Глава российского государства также ожидает, что «эти шаги будут поддержаны на самом высоком уровне — Генеральной Ассамблеей ООН, на заседании которой в следующем году запланировано рассмотрение проблем туберкулеза».

В ходе выступления Владимир Путин констатировал успехи РФ в борьбе с туберкулезом, однако признал, что еще многое предстоит сделать. Глава государства подчеркнул, что туберкулез по-прежнему представляет серьезную опасность для здоровья людей во всем мире. Он привел оценки экспертов, по которым «сегодня туберкулезом инфицировано около трети населения планеры» и признался, что «страшно называть эту цифру». «Эта болезнь уносит больше жизней, чем любая другая инфекция, от нее не застрахован никто, в том числе жители благополучных государств с высокими стандартами жизни и качественной медициной», — сказал Путин. По его мнению, «к этому нужно добавить прямые и косвенные социально-экономические потери от распространения туберкулеза».

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«Все это не может не вызывать самую серьезную озабоченность как на национальном, так и на международном уровне», — заявил российский лидер. Он напомнил, что победа над эпидемией туберкулеза включена в число Целей устойчивого развития ООН. «На ее достижение должна быть ориентирована мировая наука, консолидированы усилия государств, планируется, что к 2035 году смертность от туберкулеза будет снижена на 95%, а заболеваемость — на 90%», — отметил глава государства. Он назвал эти ориентиры «очень амбициозной задачей, сложной задачей, особенно для стран с высоким бременем туберкулеза, то есть для стран с наибольшим числом заболевших в течение года».

Борьба с туберкулезом — один из госприоритетов в РФ

Путин признал, что ситуация с туберкулезом в РФ также вызывает озабоченность. «Мы осознаем свою ответственность и чрезвычайную важность этой проблемы и сосредоточиваем серьезные усилия и ресурсы на ее решение», — заверил президент. Он сообщил, что «снижение смертности от туберкулеза входит в РФ в число государственных приоритетов наравне со снижением смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», реализуется несколько программ по борьбе с туберкулезом, ведется «их стабильное бюджетное финансирование». Путин констатировал, что в РФ «большое внимание уделяется совершенствованию методов диагностики и лечения, созданию современных вакцин и тестов на основе биотехнологий, одновременно улучшается система диспансерного обследования и профилактики туберкулеза». «Внедряем индивидуальный подход к лечению туберкулеза с учетом генетического анализа возбудителя», — добавил он.

Отдельно глава государства выделил тему развития в обществе ценностей здорового образа жизни. Он пояснил, что «курение является одним из факторов риска, с ним связано более 20% случаев заболевания туберкулезом в мире».

Глава государства считает, что благодаря предпринимаемым мерам Россия «уже достигла позитивных результатов» в борьбе с туберкулезом. «За последние 8 лет смертность от туберкулеза в России сократилась более чем на 66%, заболеваемость — на 37%; при этом если в мире за указанный период заболеваемость снижалась в среднем на 1,5%, в России темп снижения составил 2,8%», — подчеркнул Путин.

«Вместе с тем для того, чтобы добиться коренного перелома в борьбе с этой болезнью, необходимы, безусловно, новые подходы как на национальном, так и на международном уровне, совместная работа правительственных структур, общественных, профессиональных организаций», — уверен российский лидер. Путин назвал еще одним важным фактором успеха в борьбе с туберкулезом «интенсификацию научных исследований в области туберкулеза, разработку эффективных средств диагностики, вакцин, лекарств, в том числе направленных на лечение устойчивых к существующим препаратам форм туберкулеза». Он считает «актуальной инициативу стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) создать сеть по исследованию туберкулеза».

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