Два пешеходных моста создадут при благоустройстве набережной реки Ушаковки в Иркутске

Источник: IrkutskMedia.ru

Два пешеходных моста создадут в рамках строительства городской набережной реки Ушаковки в Иркутске. Переходы будут простираться в сторону Литейного проспекта и улицы Тимирязева. Об этом заявил автор проекта, директор ООО «Перспектива» Игорь Козак на презентации сегодня, 16 ноября, в комитете по градостроительной политике администрации города, сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Жители Куйбышевского района неоднократно обращались в мэрию и Думу Иркутска с просьбой создания парковых зон, набережных и благоустройства берега Ушаковки. В октябре там состоялось выездное заседание депутатов. По его итогам было принято решение разработать проект развития данной территории. Игорь Козак рассказал, что предполагается создать полноценную комфортную городскую набережную для жителей прилегающих районов. По его словам, пешеходный участок растянется на 1,5 км с каждого берега.

«На этом участке мы предлагаем сделать два пешеходных моста, чтобы активно связать два берега, которые будут носить такой игровой элемент. Водные переходы будут интересны для фотографий взрослым и детям, а также для небольших экстремальных путешествий», — подчеркнул Игорь Козак.

По итогам презентации было решено создать рабочую группу в администрации города. Предполагается, что строительство набережной на реке Ушаковке будет финансироваться за счет программы «Комфортная городская среда» и муниципально-частного партнерства.