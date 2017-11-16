Названа причина вспышки менингита в Цыганском поселке Екатеринбурга
Управление Роспотребнадзора выяснило причину вспышки менингита на
Управление Роспотребнадзора выяснило причину вспышки менингита на
По информации санврачей, в
«Подтвержденный диагноз — энтеровирусная инфекция, вызванная ЕСНО 13. Основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь в зеве, повышение температуры», — уточняет управление.
Распространение инфекции ведомство объясняет «неудовлетворительными
Сейчас, благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий, ситуация стабилизировалось — больше никто не болеет. Ранее сообщалось, что 44 жителя Цыганского поселка в Екатеринбурге заразились инфекцией, вызывающей менингит.