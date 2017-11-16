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15:19 (мск), источник: ЕАН

Названа причина вспышки менингита в Цыганском поселке Екатеринбурга

Управление Роспотребнадзора выяснило причину вспышки менингита на Юго-Западе в Екатеринбурге, сообщается в ответе ведомства на запрос ЕАН.

Источник: РИА "Новости"

По информации санврачей, в сентябре-октябре было зафиксировано 47 случаев заболевания.

«Подтвержденный диагноз — энтеровирусная инфекция, вызванная ЕСНО 13. Основные симптомы заболевания — головная боль, экзантемная сыпь, сыпь в зеве, повышение температуры», — уточняет управление.

Распространение инфекции ведомство объясняет «неудовлетворительными санитарно-гигиеническими условиями, несоблюдением правил личной гигиены цыганами».

Сейчас, благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий, ситуация стабилизировалось — больше никто не болеет. Ранее сообщалось, что 44 жителя Цыганского поселка в Екатеринбурге заразились инфекцией, вызывающей менингит.

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