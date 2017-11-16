Названа причина вспышки менингита в Цыганском поселке Екатеринбурга

По информации санврачей, в сентябре-октябре было зафиксировано 47 случаев заболевания.

Сейчас, благодаря комплексу профилактических и противоэпидемических мероприятий, ситуация стабилизировалось — больше никто не болеет. Ранее сообщалось, что 44 жителя Цыганского поселка в Екатеринбурге заразились инфекцией, вызывающей менингит.