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16:24 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи просят у Деда Мороза чуда и выплатить ипотеку

Дедушка Мороз рассказал, какие желания он может выполнить.

Сегодня, 16 ноября, в Омск приехал главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. На пресс-конференции, посвящённой этому событию зимний волшебник рассказал, что каждый год к нему в вотчину приходит около трёх млн писем — примерно по мешку в день.

Вопреки бытующему мнению, с просьбами к Деду Морозу обращаются не только дети, но и взрослые. Среди самых интересных детских просьб Дед Мороз назвал «краски, которые оживают» и «семена дуба для семейной легенды». Самая распространённая просьба взрослых — помочь погасить ипотеку. Также у зимнего волшебника просят личного счастья.

Взрослые часто обращаются к Дедушке Морозу в поисках чуда или же просто рассказывают свои непростые истории жизни.

«Ты моя последняя надежда. У меня отрезаны обе ноги, я нахожусь только на диване, живу только на диване… Если вы мне поможете, я смогла бы еще немного пожить», — написала в письме к Деду Морозу одна омичка.

Дед Мороз признался, что не может помочь женщине лично. Но, возможно, благодаря огласке, об этой истории узнают люди, которые смогут помочь инвалиду.

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