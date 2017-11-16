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16:04 (мск), источник: dostup1.ru

Вчера зеленая, сегодня желтая: вода в Кыштыме снова изменила цвет

Из кранов жителей города потекла ярко-желтая вода.

Жительница улицы Соплякова в Кыштыме сообщила, что утром 16 ноября из крана в ее квартире неожиданно потекла ярко-желтая вода, передает корреспондент Агентства новостей «Досуп».

Запись о воде лимонного цвета появилась в группе «Мы из Кыштыма». Обеспокоенная женщина интересовалась, изменился ли цвет воды в других домах района Нижний Кыштым, или такой инцидент произошел только на улице Соплякова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре на сайте администрации городского округа появилось официальное разъяснение. «Собственник котельной в целях повышения качества и надежности теплоснабжения обработал сетевую воду сертифицированным красителем, разрешенным для применения в закрытых системах отопления. Красящее вещество позволяет определить места утечки на тепловых сетях и помогает выявить несанкционированный водоразбор теплоносителя. Краситель не представляет опасности, его применяют для подкрашивания воды в аквариумах и водоемах, а также в изготовлении спасжилетов», — уточнили в мэрии Кыштыма.

Чиновники попросили жителей проявить бдительность и сообщать о цветной воде в управляющую компанию. Уточняется, что краситель добавлен в воду на машгородке и поселке Каолиновый.

Что касается появления желтой воды на Соплякова, в администрации города рекомендовали собственнице жилья обратиться в УК, уточнив, что в доме неисправен бойлер.

Напомним, 15 ноября жителей Кыштыма удивила зеленая вода в реке возле Центрального рынка. Представители теплоснабжающей организации пояснили, что добавили краску в воду для того, чтобы оперативнее находить места порывов и предотвратить незаконный слив воды из батарей для личных нужд.

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