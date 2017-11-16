Отсроченное отцовство: южноуральского пенсионера заставили выплачивать алименты 30-летним детям

Пенсионер из Пластовского района (Челябинская область) вынужден отдавать часть пенсии на алименты своим взрослым детям — в молодости мужчина отлынивал от ответственности и не помогал бывшей жене содержать сына и дочь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Челябинской области.

Обязанность выплачивать алименты в пользу бывшей супруги на содержание детей суд возложил на плечи 62-летнего мужчины еще в 1996 году. Его сыну и дочери сейчас 36 и 27 лет соответственно, но отец вынужден ежемесячно отдавать им часть своей пенсии, возвращая, таким образом, то, что когда-то в молодости недодал своей бывшей семье.

«На момент совершеннолетия младшего ребенка в 2008 году долг составил 173 тыс. рублей. Размер задолженности был зафиксирован, и судебные приставы постоянно напоминали южноуральцу об этом факте. Он ежемесячно вносил небольшие суммы — от 100 до 500 рублей, что, конечно же, не могло существенно повлиять на снижение размера долга», — говорится в сообщении.