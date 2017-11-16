В Башкирии запустили туристический поезд «Легенда Урала»
Первый рейс на горнолыжные курорты республики отправится в предстоящую пятницу.
Первый рейс на горнолыжные курорты республики отправится в предстоящую пятницу.
В пятницу, 17 ноября, со станции «Уфа» отправится первый рейс туристического пригородного поезда «Легенда Урала». Экспресс будет ходить три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. Проект был реализован совместно Госкомтрансом и Госкомтуризмом республики при поддержке Куйбышевской железной дороги, сообщает
Поезд отправится с железнодорожного вокзала в 06:15 по уфимскому времени по маршруту
Единый билет на поезд и автобус обойдется в 600 рублей. Пенсионерам и студентам предусмотрена скидка 50%.