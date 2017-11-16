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15:47 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии запустили туристический поезд «Легенда Урала»

Первый рейс на горнолыжные курорты республики отправится в предстоящую пятницу.

В пятницу, 17 ноября, со станции «Уфа» отправится первый рейс туристического пригородного поезда «Легенда Урала». Экспресс будет ходить три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. Проект был реализован совместно Госкомтрансом и Госкомтуризмом республики при поддержке Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала в 06:15 по уфимскому времени по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк. Пассажиры экспресса получат возможность добраться до горнолыжного курорта «Абзаково» на автобусе по единому билету.

Единый билет на поезд и автобус обойдется в 600 рублей. Пенсионерам и студентам предусмотрена скидка 50%.

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