В Башкирии запустили туристический поезд «Легенда Урала»

В пятницу, 17 ноября, со станции «Уфа» отправится первый рейс туристического пригородного поезда «Легенда Урала». Экспресс будет ходить три раза в неделю по пятницам, субботам и воскресеньям. Проект был реализован совместно Госкомтрансом и Госкомтуризмом республики при поддержке Куйбышевской железной дороги, сообщает пресс-служба уфимской мэрии.

Поезд отправится с железнодорожного вокзала в 06:15 по уфимскому времени по маршруту Уфа-Инзер-Белорецк. Пассажиры экспресса получат возможность добраться до горнолыжного курорта «Абзаково» на автобусе по единому билету.