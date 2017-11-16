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16:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

По Волгограду начал ездить «Экскурсионный вагон»

Для первых посетителей в рамках экскурсии провели квест.

«Экскурсионный вагон» начал курсировать в Волгограде по маршруту «Судоверфь — Мамаев Курган».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, «Экскурсионный вагон» является совместным проектом «Волгоградтранспригорода» и музея-заповедника «Старая Сарепта». «Его задумка заключалась в том, чтобы сделать оригинальный экскурсионный маршрут, совмещающий в себе быстрый, комфортный и безопасный проезд детей с увлекательной программой», — заявили в ПривЖД.

Добавим, что принять участие в экскурсии успели уж 144 школьника. Для них сотрудники «Старой Сарепты» подготовили и провели квест-историю «Сталинградская битва». Выполняя задания, дети смогли не только проверить свои знания об основных моментах Сталинградской битвы, но и узнать, как работали железнодорожные станции в годы Великой Отечественной Войны.

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