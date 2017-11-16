По Волгограду начал ездить «Экскурсионный вагон»
Для первых посетителей в рамках экскурсии провели квест.
Для первых посетителей в рамках экскурсии провели квест.
«Экскурсионный вагон» начал курсировать в Волгограде по маршруту «Судоверфь — Мамаев Курган».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, «Экскурсионный вагон» является совместным проектом «Волгоградтранспригорода» и
Добавим, что принять участие в экскурсии успели уж 144 школьника. Для них сотрудники «Старой Сарепты» подготовили и провели