По Волгограду начал ездить «Экскурсионный вагон»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в ПривЖД, «Экскурсионный вагон» является совместным проектом «Волгоградтранспригорода» и музея-заповедника «Старая Сарепта». «Его задумка заключалась в том, чтобы сделать оригинальный экскурсионный маршрут, совмещающий в себе быстрый, комфортный и безопасный проезд детей с увлекательной программой», — заявили в ПривЖД.

Добавим, что принять участие в экскурсии успели уж 144 школьника. Для них сотрудники «Старой Сарепты» подготовили и провели квест-историю «Сталинградская битва». Выполняя задания, дети смогли не только проверить свои знания об основных моментах Сталинградской битвы, но и узнать, как работали железнодорожные станции в годы Великой Отечественной Войны.