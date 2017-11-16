20 ноября в связи с профилактическими работами возможны перерывы в трансляции теле- и радиосигнала

Кратковременные перерывы трансляции эфирных телерадиопрограмм ожидаются в Приволжской столице 20 ноября. Об этом сообщает филиал РТРС «Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр». Согласно информации, это связано с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионной станции «Нижний Новгород».



С 5 утра до 2 часов дня планируются перерывы трансляции мультиплексов цифрового эфирного телевидения и прекращение вещания радиостанций.