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15:43 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области погода начинает перестраиваться на зимний режим

Циклон, который принес в Челябинскую область ноябрьские ливни, постепенно отступает и уже с завтрашнего дня погода начнет перестраиваться на зимний режим.

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Уже больше суток в регионе идут дожди, местами сильные. На отдельных дорогах потоки воды, что для ноября на Урале не очень свойственно.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, за прошедшие сутки выпало от 0,1 до 9 миллиметров осадков. К счастью, не только в дневные часы, но и ночью были плюсовые температуры, и поэтому дороги не превратились в каток.

Синоптики отмечают, что очень сильные дожди в регионе были зарегистрированы 7 и 19 ноября 1990 года в Миньяре. Тогда за 12 часов выпало осадков 33,4 и 37,5 миллиметра осадков. В 2006 году — 32 миллиметра. В 2000 году в Бродокалмаке за 6 часов выпало 33,4 миллиметра осадков.

По данным Гидрометцентра, уже предстоящей ночью температурный режим после теплого начала ноября начнет перестраиваться на зимний. Ночью температура понизится до минус 2−7 градусов, при прояснениях — до минус 12 градусов. И днем температура воздуха будет отрицательной. При смене температуры возможны гололедные явления, в горах сильная гололедица.

Синоптики также обещают местами небольшой снег, на крайнем западе умеренный. Такая погода негативно отразится на самочувствии метеозависимых людей с патологиями сердечно-сосудистой системы. Из-за высокой влажности воздуха не исключены обострения у людей, страдающих хроническими заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких.

ЕДДС Челябинска предупреждает, что 16 ноября возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП. Вполне вероятно повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

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