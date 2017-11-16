На Южном Урале обсудили создание «зеленого щита» региона

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Представители ОНФ, Общественной палаты, областного министерства экологии и управления Росприроднадзора поддержали предложения по ограничению вырубки всех деревьев вокруг городов, запрет на строительство на территории парков и табу на расширение территорий населенных пунктов за счет зеленых зон.

По мнению координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Виталия Вороного, необходимо восстанавливать леса.

«Существует серьезная проблема с отсутствием необходимого норматива для определения площади зеленых насаждений в зависимости от количества жителей города, вокруг которого создается “зеленый щит”. Представители местной власти не смогли сообщить информацию по данному нормативу. Между тем он существенно влияет на установление границ лесопосадок», — отметил он.

Эксперт ОНФ Илья Пермяков считает, что при формировании «зеленого щита» необходимо учесть высадку деревьев и определить ведомство, осуществляющее контроль. «На сегодняшний день то, что называется компенсационными посадками, не восполняет нанесенный урон. Зачастую уничтожаются здоровые столетние деревья, взамен высаживаются однолетки, далеко не все они приживаются и несколько десятилетий такие посадки никакую экологическую функцию не несут», — подчеркнул он.