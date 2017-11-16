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15:44 (мск), источник: Tengrinews

Кто сыграет Назарбаева в новом фильме про Президента

Актер Мурат Ахманов сыграет главную роль в фильме про Президента Казахстана «Путь Лидера. В эпицентре мира», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Казахфильм».

Источник: Tengrinews

Сообщается, что на киностудии «Казахфильм» прошла защита постановочного проекта кинокартины «В эпицентре мира» киноэпопеи «Путь Лидера». Режиссер фильма Акан Сатаев представил экспертному совету киностудии съемочную группу и рассказал о проделанной работе за подготовительный период и готовности группы к съемкам.

«В ходе подготовительных работ были утверждены актеры на главную и второстепенные роли. На экране образ Н. А. Назарбаева будет воплощать актер театра и кино Мурат Ахманов. Также в фильме будут сниматься Еркебулан Даиров, Жан Байжанбаев и многие другие деятели кино», — сообщили в пресс-службе.

Также стало известно, что для съемок фильма «Путь Лидера. В эпицентре мира» приглашен гример-обладатель «Оскара» Марк Кульер.

«Когда мы искали актера на главную роль, мы делали акцент не на портретное сходство, а на актерское мастерство. У нас 14 сложных гримов, который будет делать Марк Кульер, и с его помощью мы максимально приблизим внешнее сходство актера с Елбасы. А актеров для эпизодических ролей искали по внешнему сходству с прототипами», — цитирует пресс-служба Акана Сатаева.

Сатаев отметил, что в фильме будут и документальные эпизоды. «Мы уже отсняли очень важную сцену в Акорде с участием Елбасы и конституционной пятерки. Это сцена совещания о праздновании 20-летия столицы», — добавил режиссер.

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Кто сыграет Назарбаева в новом фильме про Президента
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