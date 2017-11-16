Кто сыграет Назарбаева в новом фильме про Президента
Актер Мурат Ахманов сыграет главную роль в фильме про Президента Казахстана «Путь Лидера. В эпицентре мира», передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Актер Мурат Ахманов сыграет главную роль в фильме про Президента Казахстана «Путь Лидера. В эпицентре мира», передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Сообщается, что на киностудии «Казахфильм» прошла защита постановочного проекта кинокартины «В эпицентре мира» киноэпопеи «Путь Лидера». Режиссер фильма Акан Сатаев представил экспертному совету киностудии съемочную группу и рассказал о проделанной работе за подготовительный период и готовности группы к съемкам.
«В ходе подготовительных работ были утверждены актеры на главную и второстепенные роли. На экране образ Н. А. Назарбаева будет воплощать актер театра и кино Мурат Ахманов. Также в фильме будут сниматься Еркебулан Даиров, Жан Байжанбаев и многие другие деятели кино», — сообщили в
Также стало известно, что для съемок фильма «Путь Лидера. В эпицентре мира» приглашен
«Когда мы искали актера на главную роль, мы делали акцент не на портретное сходство, а на актерское мастерство. У нас 14 сложных гримов, который будет делать Марк Кульер, и с его помощью мы максимально приблизим внешнее сходство актера с Елбасы. А актеров для эпизодических ролей искали по внешнему сходству с прототипами», — цитирует
Сатаев отметил, что в фильме будут и документальные эпизоды. «Мы уже отсняли очень важную сцену в Акорде с участием Елбасы и конституционной пятерки. Это сцена совещания о праздновании 20-летия столицы», — добавил режиссер.