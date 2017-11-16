Экстренную посадку четырех самолетов во Внуково объяснили хитростью пилотов

По информации источника, в понедельник утром во время сильного тумана авиадиспетчеры в аэропорту получили запросы о немедленной посадке из-за срабатывания сигнализации о нехватке топлива. После посадки стало известно, что топлива было достаточно.
Речь идет о рейсах из Оренбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени и Якутска различных авиаперевозчиков. Командиры всех четырех самолетов, столкнувшись с необходимостью ухода на запасные аэродромы или ожидания в очереди на посадку во время тумана в Москве, по всей видимости, решив сэкономить и ускорить посадку.
Сотрудник аэропорта Внуково
По его словам, «топлива хватило бы, как минимум, на перелет и штатную посадку на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде». Пассажирам четырех самолетов ничего не угрожало.