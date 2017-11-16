Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников открыто заговорил о болезни и своем увольнении
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
У спасшей девочку в авиакатастрофе учительницы остались 2 сына
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения
Новый Ford Focus: теперь мы знаем, каким он будет
“Я - алкоголик”: Лолита Миляковская сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
Пугачева заговорила о новом имидже: Хочу быть моложавой мамой
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:39 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Экстренную посадку четырех самолетов во Внуково объяснили хитростью пилотов

Четыре самолета могли использовать мнимую нехватку топлива как предлог для внеочередной посадки во Внуково 13 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах аэропорта.

По информации источника, в понедельник утром во время сильного тумана авиадиспетчеры в аэропорту получили запросы о немедленной посадке из-за срабатывания сигнализации о нехватке топлива. После посадки стало известно, что топлива было достаточно.

Речь идет о рейсах из Оренбурга, Санкт-Петербурга, Тюмени и Якутска различных авиаперевозчиков. Командиры всех четырех самолетов, столкнувшись с необходимостью ухода на запасные аэродромы или ожидания в очереди на посадку во время тумана в Москве, по всей видимости, решив сэкономить и ускорить посадку.
Сотрудник аэропорта Внуково

По его словам, «топлива хватило бы, как минимум, на перелет и штатную посадку на запасном аэродроме в Нижнем Новгороде». Пассажирам четырех самолетов ничего не угрожало.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каким хозяином страны был Ленин
Как изменились за сто лет стандарты женской красоты
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Кошек, собак, ослов и других животных поставят на учет
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Житель Астрахани сделал скульптуру Путина (фото)
Сечин рассказал, в каком случае сможет явиться в суд
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
Две модели Nissan покинули российский рынок Российские дилеры японской марки завершили продажи седанов Sentra и кроссоверов Pathfinder
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь